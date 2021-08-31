بشير حداد لـ / نينا/ : رئاسة البرلمان ستدعو لعقد جلسة حال ضمان اكتمال النصاب

2021/08/31 | 20:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/اكد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد:" ان عقد جلسة مجلس النواب ،يعتمد على تحقق النصاب القانوني" .وقال حداد في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ :" ان رئاسة البرلمان ستدعو الى عقد جلسة رسمية في اي وقت ، حال ضمان اكتمال النصاب "./انتهى5

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