سوق العراق للاوراق المالية يسجل ارتفاعاً بنسبة 0.60 بالمائة

2021/08/31 | 20:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ سجل سوق العراق للاوراق المالية ارتفاعاً في جلسة اليوم بنسبة 0.60% ، مسجلا 596.20 نقطة في المنطقة الخضراء.وبلغ عدد الشركات المتداولة اسهمها اليوم 30 شركة ، ارتفعت اسهم 12 شركة وانخفضت اسهم 6 شركات ولم تتغير اسعار 12 شركة .وبلغ حجم الاسهم المتداولة 40 مليارا و920 مليوناو90 الفاً و444 سهما ، بقيمة تداول بلغت 9 مليارات و534 مليونا و525 الفاً و161 دينارا من خلال تنفيذ 640 صفقة.وكان مصرف العطاء الاسلامي اكثر الشركات ارتفاعا بالتغير بنسبة 15.79% في حين سجل سهم المصرف العراقي الاسلامي اكبر انخفاض بالتغير بنسبة 4.44% .بينما سجل سهم مصرف بغداد الاكثر نشاطا بعدد صفقات بلغ 190 صفقة، والاكثر انخفاضاً بقيمة التغير كان سهم الخياطة الحديثة بنسبة 2.28%، كما سجل سهم الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية اكبر الرابحين بقيمة التغير بنسبة 8.33%.واخيراً كان الاكثر نشاطا سهم مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار بحجم تداول بلغ اكثر من 39 مليارا./انتهى8

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