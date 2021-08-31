قاضي النزاهة في الرصافة: جهات عدة تتدخل بعمل القضاء تحت عنوان إنصاف المظلوم

2021/08/31 | 20:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاكشف قاضي أول محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا ‏النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية، أياد محسن ضمد، اليوم الثلاثاء، عن الجهات التي تتدخل بعمل القضاء وأحكامه تحت عنوان إنصاف المظلوم.وقال القاضي ضمد، في كلمة له خلال ملتقى الرافدين، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك جهات عدة تتدخل في عمل القضاء من بينها السياسة والعشائر والسلاح المنفلت"، مبينا أنه "في كل قضية يصدر القاضي قرارا تحاول كل هذه الجهات التدخل تحت عنوان كاذب وهو إنصاف المظلوم".وأضاف ضمد، أن "القضاة لهم مجموعة من القيم الاخلاقية والتربوية التي تحكم الأداء المهني والادعاء العام يراقب وهناك محكمة تمييز"، مشيراً الى أن "المشكلة تتمثل في أن هناك حكمين، حكم الرأي العام وحكم القضاء لأن الحكم العام يصدر قراراته بناء على اخبار التواصل الاجتماعي وقناعاته والتأثيرات التي تؤثر على القناعات".وأوضح، أن "المحاكم تصدر قراراتها بناء على قناعتها الوجدانية المتكونة من ادلة ومستندات الدعوى المشكلة عندما يختلف القضاء مع الرأي العام وتوجه له الاتهامات".

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