2021/08/31 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالب قاضي النزاهة في بغداد، اياد محسن ضمد، اليوم الثلاثاء، الحكومة بعدم احالة العقود ذات المبالغ الطائلة للوزارات، فيما اشار الى لا يوجد لدينا جهاز يقوم بتوزيع التقصير على اساس المسؤوليات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قاضي نزاهة بغداد يطالب الحكومة بعدم احالة العقود ذات المبالغ الطائلة للوزارات المركز الخبري الوطني.

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