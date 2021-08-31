2021/08/31 | 20:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، عدم إيقاف أي مشروع ممول من البنك الدولي، فيما أشارت إلى اقتراض العراق 100 مليون دولار لشراء اللقاحات.وقال وكيل الوزارة ماهر حماد للوكالة الرسمية، تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن المبلغ الذي اقترضه العراق لشراء اللقاحات المركز الخبري الوطني.

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