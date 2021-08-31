2021/08/31 | 21:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أنجزنا اليوم ما تعهدنا به بإقرار "خدمة العلم" وطرحنا مشروع "صندوق الأجيال".

وكتب الكاظمي في تغريدة على "تويتر" اليوم، (31 اب 2021): "أنجزنا اليوم ما تعهدنا به منذ لحظة تسلمنا المسؤولية أمام شعبنا والتأريخ، بإقرار "خدمة العلم" التي ستكرس القيم الوطنية في أبنائنا".

وأضاف: "وطرحنا مشروع "صندوق الأجيال" الذي سيحميهم من الاعتماد الكامل على النفط، ومعا سنمضي إلى الانتخابات المبكرة وفاء للوعد.



العراق خيارنا الوحيد".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: أنجزنا اليوم ما تعهدنا به باقرار 'خدمة العلم') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: أنجزنا اليوم ما تعهدنا به باقرار 'خدمة العلم') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).