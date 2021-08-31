الكبت الجنسى وفشل مؤسسة الزواج - محمد فُتوح



الكبت الجنسى وفشل مؤسسة الزواج - محمد فُتوح
2021/08/31 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_فُتوح الكبت الجنسي وفشل مؤسسة الزواج ------------------------------------------- ما أحوجنا الآن إلى ثورة إجتماعية جذرية ، تنسف أغلب المسلمات والعادات والتقاليد والأفكار ، التي يؤمن بها الغالبية من الناس.

فحياتنا مليئة بالمشكلات والآزمات ، التي تحاصرنا منذ الميلاد وحتى الموت.

مشكلات ليست عويصة على الحل .

ولكن ظهورها وتضخيمها واستفحالها ، مرجعه أولا وأخيراً إلى أسلوبنا في التفكير ، وطرق ......

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