الكبت الجنسى وفشل مؤسسة الزواج - محمد فُتوح

2021/08/31 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_فُتوح الكبت الجنسي وفشل مؤسسة الزواج ------------------------------------------- ما أحوجنا الآن إلى ثورة إجتماعية جذرية ، تنسف أغلب المسلمات والعادات والتقاليد والأفكار ، التي يؤمن بها الغالبية من الناس.



فحياتنا مليئة بالمشكلات والآزمات ، التي تحاصرنا منذ الميلاد وحتى الموت.



مشكلات ليست عويصة على الحل .



ولكن ظهورها وتضخيمها واستفحالها ، مرجعه أولا وأخيراً إلى أسلوبنا في التفكير ، وطرق ......





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