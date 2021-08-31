أربع قصائد - منى حلمي

2021/08/31 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي -------------- 1 - سندفنكم ونحن نزغرد ------------------------اقتلعتم أجمل الورودبعتم الوطن رخيصا بالدولارات والدينارات والريالات واشتريتم الديناميت والبارود قصفتم الأقلام بالاشاعات وقضايا الحسبة والازدراء أخفيتم وراء الشمس وجوه وشَعر النساء حينما توارون التراب سندفنكم ونحن نزغردالسماء الشحيحة ستمطروالطيور الخرساء ......





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