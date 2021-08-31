القبض على مطلوبين بقضايا الارهاب في كركوك

2021/08/31 | 21:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قياده العمليات المشتركه في كركوك، اليوم الثلاثاء، القبض على مطلوبين بقضايا الارهاب واخرى مختلفة في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان انه “تم القاء القبض على (٤) وفق الماده ٤/١ ارهاب، على(١٥)مطلوب وفق مواد قانونية مختلفة”.واضاف انه “تم العثور على (٢) عبوة ناسفة”.0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber 0 Whatsapp […]

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