2021/08/31 | 21:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، عن شروط دعم رئيس الوزراء المقبل.وقال الحكيم، خلال اعلانه التحالف في محافظة بابل لخوض الانتخابات النيابية المبكرة: وتابعه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم يعلن عن شروط اختيار ودعم رئيس الوزراء المقبل المركز الخبري الوطني.

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