صور من بابل: ’قوى الدولة’ يطلق تحالفه الانتخابي المشارك في اقتراع تشرين

2021/08/31 | 21:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن تحالف "قوى الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم، تحالفه الانتخابي المشارك في الانتخابات النيابية القادمة.

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وذكر بيان للتحالف، تلقى "ناس" نسخة منه، (31 آب 2021)، أنه "من أرض بابل الدولة والحضارة، تحالف قوى الدولة الوطنية يعلن تحالفه الانتخابي المشارك في الانتخابات النيابية القادمة".

وقال الحكيم إننا في تحالف (قوى الدولة الوطنية) نقدم البرنامج الإنتخابي الواضح والمعلن"، مضيفاً "لدينا مرشحون لمجلس النواب ذوو قوة وعزيمة وإرادة..



ولدينا التاريخ الذي يؤهلنا لهندسة المرحلة المقبلة برؤية وطنية ودراية..



فنحن أدرى بالتحديات والفرص..



ونحن أعرف بإمكانيات من حولنا في المشهد السياسي العراقي".

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