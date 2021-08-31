آخر ساعات الميركاتو ... تشيلسي يحسم صفقة ساؤول نجيز من أتلتيكو مدريد

2021/08/31 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

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توصل نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق مع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بشأن التعاقد مع ساؤول نجيز، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد فابرزيو رومانو الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورت البريطانية إنه تم الاتفاق على الشروط الشخصية بين “البلوز” و ساؤول، وأن اللاعب سيسافر إلى لندن ليخضع للفحص الطبي.

وقال فابرزيو رومانو، إن انتقال ساؤول نجيز سيكون على سبيل الإعارة لموسم واحد، مقابل 5 ملايين يورو، قيمة رسوم مدة الإعارة، مشيراً إلى الإعلان عن الصفقة سيكون خلال الساعات المقبلة.

لعب ساؤول 33 مباراة في الدوري الموسم الماضي ، حيث فاز أتلتيكو مدريد بلقب الليجا متقدماً على غريميه ريال مدريد وبرشلونة، ومع ذلك، لم يتم اختياره من قبل لويس إنريكي لتشكيلة إسبانيا في بطولة أوروبا 2020 في وقت سابق من هذا الصيف.

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