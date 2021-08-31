2021/08/31 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، أن التوافقية المعطلة وفساد الصفقات المشبوهة كانت وراء تعطيل جهود إصلاح النظام السياسي.

وقال الحكيم خلال الاعلان الرسمي للتحالف، تابعته (بغداد اليوم) إن "المراحل الإنتقالية التي مرت بها العملية السياسية منذ ٢٠٠٣ قد إنتهت وبوصلة الأولويات تغيرت وجيلنا الشبابي اليوم أصبح أكثر وعيا ومسؤولية".وأضاف ان "بوصلة الأولويات تغيرت وجيلنا الشبابي اليوم أصبح أكثر وعيا ومسؤولية"، موضحا اننا "بحاجة الى عقد إجتماعي وسياسي يمكن العراقيين من بناء الدولة وإختيار الحكومة والجميع اليوم يريد تأسيس دولة غير خاضعة للإرادات الإقليمية ولا تتكبر على شعبها".ولفت الحكيم الى أن "التوافقية المعطلة وفساد الصفقات المشبوهة عطلت جهود إصلاح النظام السياسي ونحن اليوم أمام مشهد ومرحلة سياسية جديدة ومعطيات إقليمية ودولية مختلفة"، مؤكداً "ما عاد العراق بوابة يدخلها الآخرون من دون إستئذان ولا أرضاً بلا سيادة".

وأوضح اننا "اليوم أمام مشهد ومرحلة سياسية جديدة ومعطيات إقليمية ودولية مختلفة"،مؤكدا ان العراق "ما عاد بوابة يدخلها الآخرون من دون إستئذان ولا أرضاً بلا سيادة".

وتابع انه "لابُد من توحيد الجهود نحو هدف مركزي يقوم على دعم وتقوية مسار الدولة"، مبينا انه "لا يمكن أن نواجه الأزمات وحفظ الحقوق ومنع الفساد من دون دولة قوية".

وأكد الحكيم انه "لابد من فريق حكومي وسياسي قوي ومنسجم، قادر على تحقيق الأهداف الكبيرة"، مبينا انه "لا بد من توفر شروط مهمة وأساسية في إختيارنا ودعمنا لرئيس الحكومة المقبل أبرزها أن يتميز بالوطنية الجامعة لكل الإنتماءات بالإضافة إلى امتلاكه الخبرة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق الإنجازات، و أن يكون قادراً على معالجة الأزمات بروح وطنية مسؤولة

وأردف قائلا "لن يثنينا عن طريق الحق أحد ولن نهادن ولن نجامل على حساب الشعب أبداً"، مضيفا لن نسمح بأن يكون مشهد تشكيل الحكومة خاضعاً للأمزجة والحسابات الإقليمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يعلن عن تحالف جديد ويحدد أهدافه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يعلن عن تحالف جديد ويحدد أهدافه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).