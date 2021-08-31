العامري: الارهاب والاحتلال انهكا العملية السياسية

2021/08/31 | 21:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري :" ان الارهاب والاحتلال انهكاالعملية السياسية منذ سقوط النظام في 2003 ، واثرا على معادلة البناء في العراق ".وقال العامري في ملتقى_الرافدين2021 :" نحن لا ندعي العصمة، فهي لله ورسوله والمعصومين، وعلينا الاعتراف باخطائنا ".واضاف :" انا مع المحتجين السلميين، ومستعد للوقوف بمقدتمهم، والمحتجون السلميون هم جمهوري، وعلينا التمييز بين الاحتجاج السلمي والاحتجاج غير السلمي.واعلن استعدادي للجلوس مع الناشطين المتخوفين من العودة الى محافظاتهم بسبب وجود تهديدات على حياتهم لانهم ابنائنا ".وطالب العامري بالتحقيق بموضوع قتلة المتظاهرين، مبينا :" ان عدم توفر الادلة للقضاء هو العائق الاساس امام ذلك"./انتهى9

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