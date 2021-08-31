الاعرجي والسفير الامريكي يؤكدان : الحادي والثلاثون من كانون الاول آخر موعد لخروج القوات المقاتلة من العراق

2021/08/31 | 21:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استقبل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر.وبحث الأعرجي مع السفير الأمريكي، بحسب بيان للمستشارية، نتائج مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وآخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والعلاقة بين البلدين وسبل تعزيزها في جميع الجوانب.وأشار السفير الأمريكي إلى :" ان مؤتمر بغداد ترك انطباعا جيدا لدى الدول" ، مهنئا بهذا الإنجاز ومخرجاته.وبين تولر :" ان العراق له دور مهم في أمن المنطقة"، مؤكدا التزام بلاده بعلاقة طويلة الأمد مع العراق.من جانبه أكد الأعرجي، أن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي شراكة طويلة الأمد ولا تقتصر فقط على الملف الأمني، بل في جميع المجالات، مجددا التأكيد على أن الجانبين اتفقا على أن يكون تأريخ 31/12/2021 هو آخر موعد لخروج القوات المقاتلة من العراق.كما أوضح السفير الأمريكي أن المهمة ستنتقل إلى مهمة غير قتالية، وأن الولايات المتحدة سوف تواصل دعم القوات الأمنية العراقية، لضمان أنها قادرة على مواجهة أي تهديد./انتهى9

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