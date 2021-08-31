السعودية.. القبض على خمسيني انتحل شخصية موظف حكومي وسرق أكثر من 160 ألف ريال

2021/08/31 | 21:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة في المنطقة الشرقية بالسعودية القبض على رجل في العقد الخامس من العمر بسبب انتحاله شخصية موظف حكومي وسرقة 163 ألف ريال سعودي

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