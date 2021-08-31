2021/08/31 | 21:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الثلاثاء، الشكر للحكومة العراقية وللشعب العراقي وللمرجعيات الرشيدة لوقوفهم ودعمهم ومؤازرتهم للبنان.

وقال بري في تصريح للعراقية الإخبارية بعد الانتهاء من كلمته في ذكرى تغييب السيد موسى الصدر ورفيقيه، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "نوجه الشكر والتقدير للحكومة العراقية وللشعب العراقي وللمرجعيات الرشيدة لوقوفهم ودعمهم ومؤازرتهم للبنان".

وأضاف، أن "العراق دعم لبنان في هذه الظروف الراهنة، لاسيما في مجال تزويده بالمشتقات النفطية الخاصة بمعامل إنتاج الطاقة الكهربائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بري يشكر الحكومة العراقية على وقوفها ومؤازرتها للبنان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بري يشكر الحكومة العراقية على وقوفها ومؤازرتها للبنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).