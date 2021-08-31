هادي العامري عن تهجير النشطاء المعارضين: إذا كررنا جرائم صدام فما فرقنا عنه؟!

2021/08/31 | 22:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، إنه يقف مع مطالب المحتجين السلميين، فيما طالب بحماية الناشطين والمتظاهرين وعودتهم إلى منازلهم.

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وذكر العامري على هامش "ملتقى الرافدين للحوار"، وتابعه "ناس"، (31 آب 2021)، إنه "مستعد أن يكون في مقدمة التظاهرات السلمية و المحتجين السلمين"، مبيناً ان " الاحتجاج السلمي حق كفله الدستور ولا نقبل بالاساءة له".

وأضاف العامري "يجب التحقيق في الاعتداءات التي طالت متظاهرين سلميين، وكذلك الاعتداءات على القوات الأمنية، وأنا أطالب بذلك".

وتابع بالقول إن "هناك احتجاجا غير سلمي تسبب بسقوط ضحايا من هنا وهناك، مضيفاً "في كل اللقاءات أطالب بتحقيق عادل وسريع وكشف النتائج وأيّاً كان المقصر يجب ان يأخذ جزاءه".

وحول الناشطين الذين غادروا مناطقهم خشية الاغتيالات والملاحقة، ذكر العامري: " انا مستعد للجلوس معهم وحمايتهم فهم أبناؤنا"، لافتاً بالقول انا معارض لصدام واعرف معنى المعارضة، والظروف التي يعيشها المعارض، اذا ارتكبنا مثل جرائم صدام حسين فما فرقنا عنه؟".

وختم "انا من المطالبين بعودة هؤلاء الناشطين لأهلهم، ومسموح لهم باستئناف حياتهم".

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