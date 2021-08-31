الامين العام لوزارة الدفاع يصل الى كرواتيا في زيارة رسمية

2021/08/31 | 22:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وصل الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل مطلك الحيدري إلى كرواتيا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.وذكر بيان لوزارة الدفاع :" ان وزير الدولة لشؤون الدفاع الكرواتي استقبل الامين العام للوزارة، وبحث معه سبل دعم القوات الأمنية العراقية في مجالات التدريب والتسليح وتعزيز القدرات العسكرية".كما بحث الجانبان دور كرواتيا ضمن حلف الناتو في رفع مستوى الكفاءة للقوات الامنية في التدريب والتصنيع.وزار الامين العام لوزارة الدفاع السفارة العراقية في كرواتيا وأطلع على عمل السفارة وماتقوم به لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين./انتهى9

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