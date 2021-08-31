اتفاق سري.. عناصر طالبان قادوا الأمريكيين إلى بوابات مطار كابول

2021/08/31 | 22:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت أمريكا اتفاقا مع حركة طالبان يقضي بأن يقوم أفراد الحركة بمصاحبة الرعايا الأمريكيين إلى بوابات مطار كابول بينما يغادرون أفغانستان، وفقا لمسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية

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