2021/08/31 | 22:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن سلطات البلاد تسعى لتطعيم نحو 18 مليون شخص بجرعة ثالثة معززة من لقاحات كورونا، حتى مطلع العام المقبل.وقال المسؤول: “المؤهلون للحصول على الجرعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تستهدف تطعيم 18 مليون نسمة بجرعة ثالثة معززة من لقاحات كورونا المركز الخبري الوطني.

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