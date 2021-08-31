فرنسا تستهدف تطعيم 18 مليون نسمة بجرعة ثالثة من لقاحات كورونا

2021/08/31 | 22:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أن سلطات البلاد تسعى لتطعيم نحو 18 مليون شخص بجرعة ثالثة معززة من لقاحات كورونا، حتى مطلع العام المقبل.وقال المسؤول: "المؤهلون للحصول على الجرعة المعززة تمكنوا من تحديد مواعيد تطعيمهم ابتداء من يوم الاثنين من هذا الأسبوع.نرى ذلك ضرورة صحية حقيقية لزيادة الحماية كما أوضحت بعض الدراسات".وأضاف: "نتحدث عن نحو 18 مليونا مؤهلين الآن للحصول على الجرعة الثالثة، نأمل أن يحصل نحو 12,4 مليون شخص على الجرعة المعززة بحلول نهاية العام والباقون بداية العام المقبل".وأظهرت بيانات حكومية أن نحو 72% من سكان فرنسا حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح حتى 30 آب، وأن أكثر قليلا من 65% حصلوا إما على جرعتين أو على جرعة واحدة بعد الإصابة بمرض "كوفيد-19".وليس هناك إجماع بين العلماء أو الهيئات على ما إذا كانت الجرعة المعززة ضرورية.المصدر: RT

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