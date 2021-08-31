الحيدري: البعض قد يستغل عزوف الجماهير عن المشاركة في الانتخابات لسلب شرعية الحكومة

2021/08/31 | 22:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد النائب السابق، رزاق الحيدري، اليوم الثلاثاء، ان بعض الجهات قد تستغل عزوف الجماهير عن المشاركة في الانتخابات بالسعي لسلب شرعية الحكومة” وقال الحيدري في حصاد الايام “قد تبرز بعض التصرفات غير القانونية في أي عملية انتخابية”.واضاف ان “بعض الجهات قد تستغل عزوف الجماهير عن المشاركة في الانتخابات بالسعي لسلب شرعية الحكومة”.وبين […]

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