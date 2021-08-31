يارالله يكشف عن تطور مفاجئ بخصوص التعاون مع القوات الامريكية

2021/08/31 | 22:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يارالله، الثلاثاء، ايقاف القوات الاميركية دعمعها للقوات العراقية منذ نحو 3 اشهر مؤكدا على قدرة وجاهزية القوات الامنية لمرحلة ما بعد خروج تلك القوات.

وقال يارالله خلال مشاركته في ملتقى الرافدين تابعه NRT، اليوم (31 اب 2021)، ان "القوات الأمريكية أوقفت دعمها للقوات العراقية منذ شهر آيار الماضي، وقواتنا جاهزة لمرحلة ما بعد خروج القوات الأمريكية من العراق"، دون ان يذكر اي تفاصيل اخرى.

وكان يارالله قد اشار الى أن القوات الامنية جاهزة لتوفير الحماية للعملية الانتخابية والمضي الى الانتخابات بسلاسة، موضحا أن "الموازنة العامة لعام 2022 لم تخصص مبالغ لاعادة المفسوخة عقودهم".

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