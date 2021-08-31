قائمة بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الأمريكية 3 - طلال الربيعي

2021/08/31 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي منذ عام 2013 ، تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا في الحرب الأهلية السورية المستمرة،Syrian civil warhttps://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_civil_war#Western_coalition من خلال الضربات الجوية والقصف البحري وتمويل وتدريب المتمردين السوريين الإسلاميين والعلمانيين الذين يقاتلون للإطاحة بال ......





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