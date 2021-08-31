هل ستندلع الحرب بين النظامين المغربي والجزائري ؟ - سعيد الوجاني

2021/08/31 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني ان اختيار هذا العنوان التساؤل عن إمكانية نشوب حرب بين النظام المغربي والنظام الجزائري ، فيه بعض التحريف للحقيقة عن الوضع الذي يسود المنطقة بوجه عام ، ويسود العلاقة بين النظامين المغربي والجزائري بوجه خاص ..



فطريقة طرح التساؤل ، لا تعني ان المنطقة لا تشهد حروبا ، او يعمها الاستقرار ، والسلم ، والأمان ..



ان المنطقة وبخلاف ذلك ، خاصة بين النظامين المغربي والجزائري ، تشهد حروبا منذ سنة 1962 ، تار ......





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