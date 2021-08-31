2021/08/31 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إلهام_مانع "مع من تتحدثين؟"، سألتها.



ردت بهدوء، "مع الله".



تمتمتُ بصوت خافت، "ونعم بالله".وصمتنا برهة.



ثم برفق أمسكت بيدها، وقلت لها، "اتركيه الآن، وكوني معي".



تململت قليلاً.ففَعلتُ ما اعتدت على فعله منذ عقود عديدة.



نظرت في عينيها، أغرس نفسي في مقلتيها، اذُكّرها بوجودي.



"أنا هنا.



معك.



عودي إلي."وهي تأخذ وقتها، تنفر بوجهها قليلا، ثم تعود، ترمقني بتردد، تتحسس ملامح وجهي بعين ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمي والمرض العقلي - إلهام مانع) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمي والمرض العقلي - إلهام مانع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).