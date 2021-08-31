هادي العامري: علينا مراجعة أخطائنا منذ 2003.. ووضعنا الانتخابي ’جيد’

2021/08/31 | 22:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحدث زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الثلاثاء، عن حظوظ تحالفه خلال اقتراع تشرين المرتقب، لافتاً إلى أن القوى السياسية تسلّمت "عراقاً محطّماً" بعد العام 2003.

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حديث العامري جاء خلال استضافته في ملتقى الرافدين للحوار(31 آب 2021).

وذكر أن "هناك أخطاء شابت العملية السياسية في البلاد، وليس من العيب أن نعتذر عن اخطائنا".

وأضاف أنه "توجد ممارسات خاطئة منذ 2003 وحتى الان، ومن اكبر الاخطاء لم نأت في انتخاب المسؤولين الحقيقيين، لذا تم اختيار عناصر غير كفوءة، واخذتنا العزة بالاثم، علينا مراجعة انفسنا والخطأ نشخصه ونقول عنه خطأ".

ودعا العامري كل الكيانات السياسية إلى "مراجعة نفسها ومسارها السياسي منذ 2003، ويعينوا الأخطاء، لكي تحصل مصارحة ومصالحة مع الشعب وهذه نقطة يجب ان نعود لها".

وأوضح أن "العراق اُستُلِم مُحطمَ البنى بعد ،2003 وجاء نظام سياسي كان يديره الاحتلال، والملف الأمني كان بيد الاميركيين، ولم نقل بعد (بسم الله) حتى بدأت العمليات الإرهابية، لم يعطونا مجالاً للعمل".

وتابع العامري "دخلنا معركة مع الإرهاب منذ 2006 الى 2010، وبعض الاخوة معركة مع الاحتلال، وصلنا الى 2011 خرجت القوات الاميركية".

وأشار إلى أن "الفترة الزمنية التي تجب المحاسبة خلالها هي العامين 2012 و 2013، لأن مابعدها دخل داعش وشرعنا في فترة الحرب".

وحذر العامري من وجود "برنامج لازال قائما لكي لا يستقر العراق".

وعن حظوظ تحالفه قال العامري، "وضعنا جيد في الانتخابات، وأتمنى الفوز للجميع ولن نقول ارقاما، أتمنى الفوز حتى للمحتجين السلميين، الان هناك نظام سياسي جديد، وتخلصنا من الدكتاتورية، لايوجد لدينا سوى صناديق الانتخابات".

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