محافظة عراقية تحصي ضحايا الوباء في آب وتؤكد: دموية ومرعبة

2021/08/31 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن اجمالي ضحايا الوباء خلال الشهر الجاري.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اجمالي ضحايا فيروس كورونا في الموجة الثالثة خلال شهر اب الجاري في ديالى تجاوز حاجز الـ70 ضحية وهو رقم مرعب ودموي ويعكس خطورة المشهد الوبائي".

واضاف العزاوي، ان "احصائية شهر آب هي الاعلى على الاطلاق منذ ظهور الجائجة في اذار العام الماضي وحتى الان وهي شملت كل الشرائح دون استثناء ما يدلل على ان الموجة الثالثة كانت فتاكة وسريعة الانتشار والدليل حجم الضحايا".

واشار الى ان "الموقف الوبائي لايزال قلق في ديالى حتى الان"، لافتا الى ان "الامل في تصاعد اكبر في اللقاحات التي تعتبر حاليا الحل الامثل في مواجهة الوباء".

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