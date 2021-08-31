2021/08/31 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /نينا/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، العراقيين الى تدارك امر الفساد المنتشر على الصعيد الشعبي او على الصعيد السياسي الذي صار سجية عند الاغلب الاعم من السياسيين وغيرهم ممن يتعاونون معهم او يرضون بفعلهم او يسكتون او يتغاضون عنهم.وقال الصدر في تغريدة على / تويتر / :" لا يكون التدارك من خلال الغوغاء والضوضاء والشغب، فإن في ذلك خطرا كبيرا على مصير العراق كما ذكرنا ذلك في موارد سابقة، بل يكون من خلال الثورة المليونية الانتخابية لمحبي الاصلاح ومحبي الوطن لازاحة الفاسدين وازاحة كابوس الفساد الذي يجثم على صدر العراق الحبيب "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر : تدارك الفساد ليس بالغوغاء والشغب بل من خلال ثورة مليونية انتخابية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر : تدارك الفساد ليس بالغوغاء والشغب بل من خلال ثورة مليونية انتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).