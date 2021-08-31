الاتحاد الأوروبي: لن نسمح بالهجرة الجماعية من أفغانستان إلى أوروبا

2021/08/31 | 22:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتزم العمل على تجنب الهجرة الجماعية من أفغانستان إلى أوروبا، بما في ذلك عبر دعم الدول التي ستستقبل اللاجئين الأفغان.وجاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية اليوم الثلاثاء، أن "الاتحاد الأوروبي وأعضاءه سيعملون معا من أجل تجنب تدفق المهاجرين غير القابل للسيطرة ، مثل ذلك الذي واجهه الاتحاد في وقت سابق".وأضاف البيان :" ان الاتحاد الأوروبي سيزيد من دعم الدول المتاخمة لأفغانستان من أجل مساعدة جميع المحتاجين دون مغادرتهم المنطقة"، مؤكدا :" أن إجلاء المواطنين من أفغانستان سيكون على شكل عمليات دقيقة في وقت لاحق.وذلك بعد إتمام انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان "./انتهى9

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