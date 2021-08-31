2021/08/31 | 22:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، هيثم الخزعلي، اليوم الثلاثاء، اننا نحتاج لتعديل بعض فقرات الدستور لاصلاح الواقع السياسي، مشيرا ان “طبيعة النظام السياسي في العراق قائم على المحاصصة.وقال الخزعلي في حصاد الايام ان “التنسيق بين الكتل السياسية ضروري لضمان نزاهة الانتخابات”، موضحا انه “يجب الاتفاق على الية رقابة العملية الانتخابية لضمان نزاهتها […]

ظهرت المقالة الخزعلي: نحتاج لتعديل بعض فقرات الدستور لاصلاح الواقع السياسي أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي: نحتاج لتعديل بعض فقرات الدستور لاصلاح الواقع السياسي) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي: نحتاج لتعديل بعض فقرات الدستور لاصلاح الواقع السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).