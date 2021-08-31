7 عقود و4 محامين ورقم فلكي.. مفاجآت اللحظة الأخيرة بمسلسل

2021/08/31 | 22:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما لم تحدث مفاجأة مدوية أقرب إلى المستحيلات في اللحظة الأخيرة، يمكن القول إن صفحة انتقال نجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، إلى ريال مدريد قد طويت، هذا الصيف.

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