الخدمات النيابية: حملة عبير يفترض أن ترافقها تعليمات بشأن أصحاب البسطات من الفقراء

2021/08/31 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعدعت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، إلى إصدار تعليمات بشأن أصحاب البسطات من الفقراء ضمن حملة عبير لرفع التجاوزات.وقال عضو اللجنة النائب عباس يابر لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "الجميع مع القانون وفرض هيبة الدولة، إلا أنه كان يفترض أن ترافق حملة عبير لرفع التجاوزات تعليمات بشأن أصحاب البسطات من الفقراء".وأضاف: "يجب تحديد أسواق خاصة للمتجاوزين من اصحاب البسطات التجارية"، لافتاً إلى أن "وزارة العمل كان لديها مشروع إنشاء أسواق عصرية إلا أن أمانة بغداد لم تنفذه".وأشار إلى أن "اللجنة سعت إلى تشريع قانون معالجة العشوائيات"، مؤكداً أن "التجاوز السكني حصل بسبب انعدام البيئة السكنية المناسبة".وأوضح أن "هناك شرعنة من قبل الدوائر البلدية للتجاوز على الشارع العام".من جهته، قال معاون محافظ البصرة معين الحسن لبرنامج "العاشرة"، إن "حملة التجاوزات بدأت بالبصرة قبل سنة تقريباً، وتم تقويض عملية التجاوز بالكامل ولم تحصل أي حالة تجاوز خلال العام الحالي".وأضاف أن "التجاوزات قلت في البصرة بسبب الإجراءات والتشديد"، مبيناً أن "التجاوزات التجارية هي الهدف الأكبر لنا في المحافظة".وفي وقت سابق، أكد أمين بغداد، علاء معن، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بعدم المساس باصحاب البسطات ضمن حملة إزالة التجاوزات في العاصمة.وذكرت أمانة بغداد، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "وسائل الاعلام تداولت مؤخرا بوجود حملة لازالة البسطات من الشوارع العامة في بغداد، وفي هذا المجال يؤكد امين بغداد المعمار علاء معن، ان دولة رئيس الوزراء وجه عند انطلاق حملة عبير بغداد لازالة التجاوزات بعدم المساس باصحاب البسطات وقوتهم اليومي".وأضاف البيان، ان "حملة عبير بغداد التي انطلقت منذ ايام في جميع مناطق بغداد لم تستهدف اصحاب البسطات حسب توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، لافتاً الى ان "حملة عبير بغداد تشمل ازالة تجاوزات اصحاب المحال التجارية الذين حولوا الارصفة لمخازن لبضائعهم وكذلك المخالفات البنائية والتجاوزات على الاراضي التي تتعارض والقوانين وتسبب اضرار بالغة بالبنى التحتية لمدينة بغداد ومشهدها الحضري".

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