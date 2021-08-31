الكعبي: لا احد يعلم بعدد القوات الاميركية المتواجدة بالعراق لانها دخلت بصفة غير رسمية

2021/08/31 | 23:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو تحالف الفتح، حسن شاكر الكعبي، اليوم الثلاثاء، ان لا احد يعلم بعدد القوات الاميركية المتواجدة بالعراق لانها دخلت بصفة غير رسمية، لافتا استهداف قادة النصر وقواتنا الامنية يدل أن بلدنا ما زال محتلا.وقال الكعبي في حصاد الايام ان “التظاهرات المليونية ساندت ودعمت قرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاميركية من البلاد”.واشار […]

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