الصدر يوجه نصيحة للعراقيين: تداركوا امركم باسرع وقت ممكن

2021/08/31 | 23:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، "نصيحة" إلى العراقيين بضرورة تدارك أمرهم بأسرع وقت ممكن، مبينا ان ذلك يكون من خلال الثورة المليونية الانتخابية لمحبي الاصلاح ومحبي الوطن لازاحة الفاسدين وكابوس الفساد الذي يجثم على صدر العراق.جاء ذلك في تغريدة للصدر تابعها NRT اليوم، (31 اب 2021)، وفيما يلي نصها:-

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