العبادي يتحدث عن انهيار قادم ويشترط حلا لتجاوزه

2021/08/31 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس ائتلاف نصر حيدر العبادي، الثلاثاء، ان المنطقة مقبلة على انهيارات كبيرة، مشيرا الى ان تصحيح العلاقات مع الجمهور هو السبيل الوحيد لتجاوز الازمة.

وقال العبادي خلال مشاركته في ملتقى الرافدين تابعه NRT، اليوم (31 اب 2021)، انه "دخلت في معركة حقيقية لانهاء فساد الجيش ابان حرب التحرير واستطعت الاعتماد على قادة حقيقيين لمحاربة داعش وتغيير المعادلة".

واضاف، ان "المنطقة مقبلة على انهيارات كبيرة وتصحيح العلاقات مع الجمهور هو السبيل الوحيد لتجاوز الازمة"، مبينا ان "هنالك اشخاصا مناسبين في المكان غير مناسب ، وهنالك اشخاص غير مناسبين في المكانٍ مناسب بالدولة العراقية".

وتابع، انه "عرض علينا ادخال قوات اجنبية على الارض لمقاتلة داعش ورفضنا ذلك و المصالح المشتركة على اساس دعم السيادة هو الحل الامثل للحفاظ على امن العراق دون الاعتماد على الاخرين".

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