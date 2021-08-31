الحكومة العراقية تعتمد تنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 7.5 جيجاواط

2021/08/31 | 23:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة مستجدات الأوضاع في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.وأقر المجلس، توصية المجلس الوزاري للطاقة (100 لسنة 2021)، وخطة وزارة …

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