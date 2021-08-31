عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي: بعض الجهات تسعى لارضاء اميركا من اجل البقاء بالمنصب

2021/08/31 | 23:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي، هيثم الخزعلي، اليوم الثلاثاء، على ان بعض الجهات تسعى لارضاء اميركا من اجل البقاء بمنصبه، موضحا ان القوات القتالية باقية وستستمر بزعزعة امن العراق.وقال الخزعلي في حصاد الايام: “ملفا العراق وسوريا يختلفان عن افغانستان بسبب مساسهما بالامن الصهيوني”.واضاف ان “اميركا صرفت مليارات الدولارات في افغانستان لكنها […]

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