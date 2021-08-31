2021/08/31 | 23:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المحلل السياسي، قاسم العبودي، اليوم الثلاثاء، ان اتهام المكون الشيعي بانه يريد اخراج اميركا لارضاء ايران امر خاطئ، لافتا ان عدم التطرق للتوغل التركي في قمة بغداد يؤكد وجود مؤامرة كبيرة ضد العراق.وقال العبودي في حصاد الايام “عدم التطرق للتوغل التركي في قمة بغداد يؤكد وجود مؤامرة كبيرة ضد العراق”.واضاف ان […]

ظهرت المقالة العبودي: عدم التطرق للتوغل التركي في قمة بغداد يؤكد وجود مؤامرة كبيرة ضد العراق أولاً على الايام نيوز.

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