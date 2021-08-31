قبيل ساعات على إغلاق الانتقالات.. غريزمان يعود إلى أتلتيكو مدريد مُعاراً من برشلونة

2021/08/31 | 23:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفادت صحيفة "ليكيب" الرياضية، الثلاثاء، بأن المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان سيعود الى أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة من خصمه المحلي برشلونة بعد عامين على تركه نادي العاصمة المتوج الموسم الماضي بلقب الدوري المحلي.

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وكتبت الصحيفة قبل ساعات معدودة على اقفال باب الانتقالات الصيفية منتصف ليل الثلاثاء "نجح أتلتيكو مدريد في استعادة أنطوان غريزمان في اليوم الأخير من سوق الانتقالات".

ولم يصدر أي بيان رسمي عن أي من الفريقين لتأكيد هذه الإعارة التي تضمن خيار التعاقد مع ابن الثلاثين عاماً نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة بحسب "ليكيب".

وتشكل عودة غريزمان الى فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بعد عامين على رحيله الى برشلونة بعقد لخمسة أعوام مقابل 120 مليون يورو، صدمة قوية أخرى في سوق الانتقالات الصيفية التي شهدت خسارة برشلونة لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لصالح باريس سان جرمان الفرنسي، وعودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الى مانشستر يونايتد الإنكليزي قبل عام على انتهاء عقده مع يوفنتوس الإيطالي.

وفي حال كانت معلومات "ليكيب" صحيحة، فسيعود غريزمان الى الفريق الذي أطلقه الى النجومية خلال فترة المواسم الخمسة التي دافع فيها عن ألوانه بين 2014 و2019 بعدما انضم اليه من الفريق الباسكي ريال سوسييداد (لعب مع الأخير من 2009 حتى 2014).

"فرانس برس"

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