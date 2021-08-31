الخارجية الأميركية: هجمات الحوثيين تطيل معاناة الشعب اليمني

2021/08/31 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت الولايات المتحدة بشدة هجوم الحوثيين الأخير على السعودية الذي استهدف المطار المدني في أبها مما أدى إلى إصابة ثمانية مدنيين وإلحاق أضرار بطائرة تجارية، مؤكدة أن الهجمات التي يشنها الحوثيون تقف عائقا أمام إنهاء الأزمة اليمنية.

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