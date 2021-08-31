"لمحبي الإصلاح والوطن".. الصدر يدعو الى ثورة مليونية انتخابية

2021/08/31 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، الى ثورة انتخابية مليونية لمحبي الإصلاح والوطن لإزاحة الفاسدين، وكابوس الفساد الذي جثم على صدر العراق، على حد قوله.

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