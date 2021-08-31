بايدن : اوفيت بالتزامي بانهاء الحرب في افغانستان

2021/08/31 | 23:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اشاد الرئيس الامريكي جو بايدن باتمام عمليات اجلاء القوات الامريكية من افغانستان ، ووصفه بانه :" انجاز استثنائي ".وقال بايدن في كلمة للشعب الامريكي :" اوفيت بالتزامي بانهاء الحرب في افغانستان ".واضاف :" واجهنا تهديدات في افغانستان منذ آذار الماضي وحتى بدء عمليات الاجلاء، ونعتقد أن ما بين 100 و200 اميركي ظلوا في افغانستان ومعظمهم يحملون جنسيات مزدوجة".واكد :" ان الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة باخراج الاميركيين المتبقين ، بعد ان نجحت مع الشركاء باجلاء اكثر من 100 الف افغاني "./ انتهى9

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