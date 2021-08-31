ضبط 8 عجلات معدة لتهريب النفط في اربع محافظات

2021/08/31 | 23:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ضبطت مديرية شرطة الطاقة 8 عجلات معدة لتهريب النفط والقت القبض على 8 متهمين في محافظات مختلفة.واوضح بيان لوزارة الداخلية انه :" تم ضبط العجلات في اماكن متفرقة، 5 منها في محافظة بغداد والقي القبض على 5 متهمين، وفي نينوى عجلة واحدة وصلاح الدين عجلة أيضاً، فضلا عن عجلة في محافظة البصرة، كما تم القاء القبض على ثلاثة من المتهمين الذين كانوا يستقلونها ".واضاف :" ان هذه الحملة تأتي ضمن الخطة الامنية للقضاء على عصابات تهريب النفط ومشتقاته ، التي نفذتها مديرية شرطة الطاقة"./انتهى9

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