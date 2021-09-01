بايدن يدافع عن قرار انسحابه من أفغانستان: أتعامل مع تهديدات عام 2021 لا مخاطر 2001

2021/08/31 | 23:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار الانسحاب من أفغانستان مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية توقيت الانسحاب مشيرا إلى أنه يتعامل مع الأخطار التي تهدد أمريكا في عام 2021 وليس في عام 2001، بإشارة إلى أحداث "11 سبتمبر" التي تتحمل مسؤوليتها طالبان

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