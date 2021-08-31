الصحة تعلن وصول العراق الى نهاية الموجة الثالثة من جائحة كورونا

2021/08/31 | 23:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، عن وصول العراق إلى نهاية الموجة الثالثة من جائحة كورونا.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي أعقب جلسة للمجلس، اليوم الثلاثاء، إن “وكيل وزارة الصحة أكد ل‍مجلس الوزراء وصول العراق إلى نهاية الموجة الثالثة من كورونا”، مبيناً أن “وكيل وزير الصحة دعا المؤسسات الحكومية إلى …

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