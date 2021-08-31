لجنة الامن والدفاع تحدد الاعمار وراتب كل فرد في الخدمة الالزامية

2021/08/31 | 23:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت لجنة الامن والدفاع النيابية، الثلاثاء، الأسباب التي دعت الحكومة لإقرار "خدمة العلم"، فيما كشفت الاعمار المطلوبة وسنين الخدمة وكيفية تحديد الراتب.

وقال عضو اللجنة، عباس سروط، في تصريح لـNRT اليوم، (31 اب 2021)، ان القرار ايجابي لتشكيل قوة احتياطية تصد اي خطر خارجي، كما له أهمية في بناء جيل جديد بشكل صحيح، وعدم انجرافهم بامور اخرى، حيث ان الجيش مصنع الابطال، فضلا عن تقليل نسب البطالة.

وأضاف، ان الخدمة الالزامية معمول بها عالميا، وان راتب الخدمة سيحدد وفق المناطق الساخنة والخطورة، مبينا ان الخدمة ستكون من سنة ونصف إلى سنتين لمن لا يملك شهادة، اما خريج الاعدادية فستكون خدمته سنة واحدة، وخريج الكلية ستة اشهر، والماجستير والدكتوراه شهرين، بحسب ما طرح في وقت سابق، ومن لا يستطيع ذلك فعليه دفع البدل.

وأوضح، ان الاعمار المطلوبة هي ذاتها التي كان معمول بها في النظام السابق من 1988 فصاعدا، من 18 إلى 35 سنة، وسيتم تشكيل لجان لوضع برنامج تفصيلي.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته الاعتيادية التي عقدها برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون خدمة العلم، واحاله إلى مجلس النواب.

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