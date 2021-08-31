"الوزراء" العراقي يُقر زيادة رأس مال المصرف الصناعي بمقدار 150 مليار دينار

2021/08/31 | 23:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، على زيادة رأس مال المصرف الصناعي العراقي بمبلغ 150 مليار دينار، استناداً إلى أحكام المادة (10/ أولاً) من قانون الشركات العامة (22 لسنة1997) المعدل.وكلف مجلس الوزراء، …

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