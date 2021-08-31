بايدن: المهمة في أفغانستان لم تنته بعد وسنراقب أفعال طالبان

2021/09/01 | 00:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كلمة بمناسبة إكمال إنهاء الوجود الأميركي في أفغانستان أنه يتحمل "مسؤولية" قرار الانسحاب، واعتبره أنه "القرار الأفضل والصحيح للولايات المتحدة"

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